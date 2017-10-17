阿克托别工业园区投资吸引力有所增长

哈通社/阿克托别/10月17日 -- 阿克托别工业园区共有13个项目将得到落实，其中两项已经投产并开始运营。

据了解，位于"西欧-中国西部"交通走廊的阿克托别工业园区总面积达200多公顷。工业园区项目包括天然气、水资源、电力、公路、铁路等领域。



"阿克托别"社会创业集团总裁达尔汗•沃铁穆斯表示，目前，共有13家企业提出相关项目。两家企业的相关项目已经投产并开始运营。其中包括，利用轮胎制造体育、儿童乐园相关人造物品制造厂和玻璃清洗液、防冻液制造厂。



据了解，工厂共投入13亿坚戈。目前，共有50位员工进行工作。



沃铁穆斯还表示，工业园区正在建设共投入95亿坚戈的6个项目，其中包括"Zhedel-plyus"公司项目，该项目相关准备工作正在进行，并将于11月正式投产。此外，正在进行另有4个项目的可行性研究工作。为解决地区天然气短缺问题，工业园区正在努力邀请"GazExport"公司。如果液化天然气储存项目得到落实，还将建造可容纳400吨燃料储存库。储存库建造工程将考虑到环境、安全因素并以德国最新技术进行。



值得一提的是，"阿克托别"工业园区自年初至今共盈利1.37亿坚戈，较去年同期增长近3倍。工业园区还为公私合作项目进行了20多次评审，并让工业园区专业人士获得3400万坚戈收益。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】