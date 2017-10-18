习近平将成功举办亚信峰会列为提高中国影响力的成就之一

哈通社/北京/10月18日 - 据哈通社驻华记者萨德克·阿克加诺夫报道，当地时间10月18日，中国共产党第19届全国代表大会在中国首都北京召开。中国国家主席习近平出席大会并发表重要报告，总结过去5年全党的成就，并对未来作出部署和展望。

在演讲中，习近平将成功举办亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）峰会，列为过去五年来对中国外交影响力提升具有帮助的最重要的国际事件之一。



"......全面推进中国特色大国外交，形成全方位、多层次、立体化的外交布局，为我国发展营造了良好外部条件。实施共建‘一带一路'倡议，发起创办亚洲基础设施投资银行，设立丝路基金，举办首届"一带一路"国际合作高峰论坛、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、亚信峰会。倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革......"在报告中习近平这样说。



中国国家主席表示，通过参与这些重要的国际性峰会和组织机构，中国国际影响力、感召力、塑造力进一步提高，为世界和平与发展作出新的重大贡献。



中国共产党第十九次全国代表大会（简称中共十九大）于2017年10月18日至24日在北京召开，本次会议将听取和审查党的中央组织的工作报告，并对党的中央组织进行选举，产生中共最高决策层。此外还将对《中国共产党章程》进行修改。



大会最终成果将于26日召开的新闻发布会上予以总结。





亚洲相互协作与信任措施会议（简称"亚信"）于1992年10月5日由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立，1993年3月起作为论坛开始活动。



亚信的宗旨是在亚洲国家之间讨论加强合作、增加信任的措施，这些措施旨在加强亚洲国家间的和平、安全与稳定的发展合作关系。在这些活动中，亚信坚持联合国的原则（主权和领土完整，相互尊重，彼此不干涉内政，和平方式解决争议等）。经过25年，亚信已成为亚洲覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全论坛。



2010年6月前，亚信主席国一直由哈萨克斯坦担任，自第三次峰会起，土耳其接替哈萨克斯坦担任主席国，任期两年，并于2012年续任亚信2012年至2014年主席国。中国已于第四次上海峰会期间，接任亚信主席国。



亚信常设执行机构-秘书处设在阿斯塔纳，于2006年6月启动。



现有26个成员国：哈萨克斯坦、中国、阿富汗、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、柬埔寨、埃及、印度、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、韩国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、卡塔尔、俄罗斯、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦和越南。14个观察员（国家或国际组织）：白俄罗斯、印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、乌克兰、美国、联合国、欧安组织、国际移民组织、阿拉伯国家联盟和突厥语国家议会大会。



【编译：木合塔尔·木拉提】