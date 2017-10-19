微软学院将落户克孜勒奥尔达

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 克孜勒奥尔达阔尔库特阿塔国立大学将开设微软学院以及创新工程中心。

克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫18日在阿斯塔纳举行的政府新闻发布会上作出上述表示。



库谢尔巴耶夫表示，今年4月，阔尔库特阿塔国家大学同微软公司签署合作协议，并于7月开始通过在线学习培养高水平的信息科技专业人员。此外，为了进行联合科学研究以及实验工作，阔尔库特阿塔国家大学同微软公司就在大学基地开设微软学院达成共识。



据克孜勒奥尔达州州长透露，目前克孜勒奥尔达州掌握了通过Machine-Learning技术进行农业领域支出预测、洪水紧急情况模拟等工作。



据了解，Machine-Learning是世界上使用最广泛的微软产品之一。



库谢尔巴耶夫还表示，校方还同莫斯科钢铁合金研究院就机械组装、3D打印技术制造零部件等问题进行了协商。



值得一提的是，18日举行了克孜勒奥尔达州政府新闻发布会，发布会中地区领导库谢尔巴耶夫就落实纳扎尔巴耶夫总统下达的一系列任务落实情况、地区社会经济发展以及计划进行了介绍。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】