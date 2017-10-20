我国客运列车将配备新国产车厢

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部公路交通委员会副主席德米特里•波特洛夫19日在政府新闻发布会上表示，客运、货物运输领域将使用新国产车厢。

消息称，2016年10月，运输企业通过国家津贴同车厢制造商签署了购买煤炭、矿物运输车厢1300节，集装箱3103节的相关协议。该项目总额超过700亿坚戈。



波特洛夫表示，购买的车厢均由哈萨克斯坦企业制造，共有39家企业投入制造工程。



据了解，"铁路客运"有限公司计划2017年购买Tulpar-Talgo特快列车车厢62节以及2018年对阿斯塔纳-列宁诺戈尔斯克375/376号列车进行改进工作。该公司计划每年购买50节Tulpar-Talgo特快列车车厢。



据悉，相关企业通过投资和发展部提供的协议，2017年共引资160亿坚戈并购买了52节客运车厢。其中库斯塔奈-阿拉木图43/44号、库斯塔奈-卡拉干达327/328号、库斯塔奈-阿尔卡勒克621/622号以及杰兹卡兹甘-阿斯塔纳307/308号等客运列车正在使用该车厢。



【编译：木合塔尔·木拉提】