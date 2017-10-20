联合国吁降低儿童死亡率

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 据联合早报网消息，联合国多家机构19日发布报告说，虽然全球五岁以下儿童死亡人数已降至历史最低，但其中死亡新生儿占比上升。如果所有国家的儿童死亡率都能是高收入国家的平均水平，这一年龄段儿童死亡病例的87%就能够避免。

联合国儿童基金会、世界卫生组织、世界银行以及联合国经济和社会事务部人口司19日联合发布了《2017年儿童死亡率水平和趋势》报告。数据显示，去年全球每天约有1.5万名五岁以下儿童死亡，其中包括7000名出生后28天内死亡的婴儿。

报告说，虽然全球五岁以下儿童死亡总人数从2000年的990万降至去年的560万，达到历史低点，但其中死亡新生儿所占的比例从2000年的41%上升至去年的46%。



肺炎和腹泻是导致全球五岁以下儿童死亡的最主要疾病，患这两种疾病死亡的五岁以下儿童分别占该年龄段死亡人数的16%和8%。

另外，早产并发症、孕妇生产或婴儿出生并发症导致的死亡病例在去年也占新生儿死亡病例的30%。此外，每年还有260万名死产婴儿，其中绝大多数可通过预防避免。

现有数据显示，大多数新生儿死亡病例发生在南亚和撒哈拉以南非洲地区，二者之和占总数的75%以上。有五个国家的新生儿死亡人数之和占到全球总数的一半，分别是印度（24%）、巴基斯坦（10%）、尼日利亚（9%）、刚果民主共和国（4%）和埃塞俄比亚（3%）。