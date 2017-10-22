哈萨克斯坦大使会见塞尔维亚总理

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 - 哈萨克斯坦驻匈牙利大使努尔巴赫•如斯特莫夫21日率团访问塞尔维亚，并在贝尔格莱德会见塞尔维亚总理安娜•布尔纳比奇。

会谈中，双方就两国双边合作的现状和前景、截至目前达成的协议的落实情况进行了讨论。双方还重点关注了进一步深化两国在经贸领域的合作，以及加深双方企业界人士交流等问题。



如斯特莫夫大使表示，哈萨克斯坦与塞尔维亚之间良好的关系，应对两国经济领域的合作起到有力的推动。他认为，两国在农业、基础设施、军事工业、粮食产业和旅游业等领域的合作前景十分广阔。



大使还表示，相信今年11月7-8日塞尔维亚国民议会议长玛娅•戈伊科维奇对哈萨克斯坦的首次正式访问，将对两国之间的友好合作带来良好的影响，同时加深两国立法机构之间的外交关系。



安娜•布尔纳比奇则高度评价了塞尔维亚与哈萨克斯坦近几年来的双边合作关系发展。



她表示，哈萨克斯坦是塞尔维亚重要的合作伙伴之一，并强调塞尔维亚始终愿意不断加深同哈萨克斯坦在各领域的合作。



塞尔维亚总理邀请哈萨克斯坦企业积极投资塞尔维亚市场，并表示塞尔维亚将大力支持两国合资企业的开设。



【编译：木合塔尔·木拉提】