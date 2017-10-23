总检察长阿萨诺夫会见土耳其最高法院院长及总检察长

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 - 据总检察院消息，哈萨克斯坦总检察长于23日同土耳其最高法院院长及土耳其总检察长举行会谈。

在会谈中，贾克莆•阿萨诺夫对土耳其同僚的到访表示欢迎，并强调两国在司法领域的合作具有友好和建设性特征。



会谈期间，双方就共同关心的各类问题进行了讨论，并就国际和地区热点问题深入交换了意见。



阿萨诺夫向土方就哈萨克斯坦司法机构的主要工作方向，以及为加强和扩大法律框架建设而采取的措施进行了介绍。



其中，新《检察院法》获得通过后，我国检察机关工作的变化，以及为加强刑事诉讼中对平民的保护而采取的各项措施得到了重点介绍。



土耳其最高法院院长伊斯梅尔•里斯特鲁•吉里斯和总检察长穆罕默德•阿卡德了解了有关哈萨克斯坦总检察院执法中心以及项目办公室的相关情况，并作出了高度评价。总检察院根据总统国情咨文开展的数字化发展计划各类项目也向土耳其代表进行了介绍。



会谈最后，阿萨诺夫向到访的土方代表表示感谢，并表示哈萨克斯坦始终愿不断推进同土耳其在司法领域和合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】