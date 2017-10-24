德国企业将在阿拉木图投资兴建大型肉类加工厂

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 据阿拉木图州政府消息，23日阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫见"BaumanGmbh&COKG"公司负责人雷纳尔•鲍曼带领的代表团，并就建设大型肉类加工综合体项目落实情况进行了讨论。

据了解，该项目将包括肉类加工、深加工、家畜屠宰、羊肉类半成品加工等。



会谈中，巴塔洛夫强调了该项目将对发展肉类加工领域意义重大。



巴塔洛夫说："我们将为贵公司高效运营提供所有必要的条件。其中包括电力、暖气、燃气、污水处理等工程系统。此外，还将为解决项目落实过程中出现的问题提供帮助。"



另外，阿拉木图州州长还就项目落实计划以及对地理、气候适应情况等问题进行了讨论。巴塔洛夫还就解决项目相关问题呼吁地区副州长别斯科姆皮尔沃夫以及"杰特苏"、"阿拉套"股份公司同"BaumanGmbh&COKG"公司展开联合工作。



巴塔洛夫表示，相信能够在联合工作下能充分落实项目，创造就业岗位，生产优质产品，从而取得丰富的成果。



根据会谈结果，阿拉木图州副州长别斯科姆皮尔沃夫同BaumanGmbh&COKG公司代表鲍曼签署相关合作备忘录。



据了解，BaumanGmbh&COKG于1930年成立，是欧洲著名的肉类加工企业。目前，该企业占据德国羊肉类市场份额的25%。此次投资项目总额达71亿坚戈。工厂首期生产量预计将达1.5万吨，第二期可达3万吨。此外，工厂还将提供700个工作岗位。产品不不仅将用于满足国内市场的需求，还将向国外出口。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】