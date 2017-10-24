中国共产党第十九次全国代表大会闭幕

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 据新华社消息，中国共产党第十九次全国代表大会闭幕闭幕会24日上午在北京人民大会堂举行。

消息称，中国国家主席习近平主持大会。大会应到代表和特邀代表2354人，实到2336人。实到代表超过应到代表的半数，符合大会选举办法的规定。

会议首先通过了2名总监票人和36名监票人名单。在总监票人和监票人监督下，到会的代表和特邀代表以无记名投票方式，选举出由204名委员、172名候补委员组成的十九届中央委员会，选举出十九届中央纪律检查委员会委员133名。



根据会议议程，大会通过了关于十八届中央委员会报告的决议，批准习近平代表十八届中央委员会所作的报告。此外，大会通过了关于十八届中央纪律检查委员会工作报告决议、通过了关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，决定这一修正案自通过之日起生效。



大会一致同意，在党章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观一道确立为党的行动指南。

大会完成各项议程后，习近平发表讲话，并宣布中国共产党第十九次全国代表大会胜利闭幕。



【编辑：小穆】