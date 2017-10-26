政府总理萨金塔耶夫抵达曼格斯套州开始视察

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据总理官网消息，在参加于埃里温举行的欧亚经济联盟政府间理事会之后，政府总理萨金塔耶夫于当地时间25日晚抵达曼格斯套州，开始对该地区进行视察。

视察期间，总理将检视曼格斯套州对纳扎尔巴耶夫总统《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文框架下相关任务的落实情况。此外，总理还打算就曼格斯套州运输和物流潜力，社会基础设施以及支持业务的情况进行了解。



同曼格斯套州公众和社会活动人士的会谈也在总理此次视察行程的日程安排之内。总理还将同相关人士就当地中小企业发展问题举行会谈。



此外，总理将听取库尔克港渡轮综合体的运作情况及二期工程建设情况，并视察相关社会基础设施建设工程和当地重要的工业企业。



值得一提的是，在周三抵达曼格斯套州的当天，总理已经对阿克套市面向年轻专业技术人才建设的区域经济适用住房项目进行了视察。据了解，该项目是在曼格斯套"新趋势"区域计划框架下落实的。总理还视察了在《商业路线图-2020》框架下落实的医疗服务中心。



【编译：木合塔尔·木拉提】