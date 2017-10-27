印度企业有意在东哈州布赫图尔玛水坝投资造桥

哈通社/乌斯卡曼/10月27日 -- 印度投资商有意在东哈州库尔什姆县布赫图尔玛水坝投资造桥。

据东哈州政府消息， "Shapoorji Pallonji Kazakhstan"公司已准备投资该造桥项目，该计划将在公私合作伙伴关系框架下实施。



东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫同"Shapoorji Pallonji Kazakhstan"公司总裁高吾德哈马•拉马穆尔提举行会谈，并就双边合作问题进行了讨论。



据了解，该公司在世界市场拥有丰富的经验，目前已同全球60个国家建立了合作关系。



值得一提的是，总价值374亿坚戈的造桥项目对于当地具有重要意义。目前，桥梁设计工作已完成，除投资商外国家也有意向该项目进行投资。



阿赫梅托夫表示，该公司尤其在保健领域拥有丰富的经验。目前着手的项目相关文件已准备就绪。如果项目满足国家法律及各项要求，将立即实施项目工程。





会谈最后，东哈州州长阿赫梅托夫同拉马穆尔提签署合作备忘录。协议内容还包括，跨额尔齐斯河连通乌斯卡曼市维诺格拉多夫街与"塞梅"公路的造桥计划以及在东哈州两大城市建造医院等项目。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】