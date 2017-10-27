有关哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦丝路古城的纪录片将于年内上映

哈通社/阿拉木图/10月27日 - 为期两周的《丝绸之路之旅》媒体记者及网络博主文化考察自驾游活动于27日在阿拉木图落幕。

在2个星期的旅程中，由国内知名媒体记者代表和网络著名博客运营人员组成的文化考察团，走访了南哈州境内的8座丝路历史古城和乌兹别克斯坦境内的多座文化遗产。



参与者们通过实地考察，近距离解除古老丝绸之路上的历史重镇，感受丝路文化的独特魅力，并探寻中亚古老历史遗产的当代遗存。





考察团走访的遗迹包括亚萨维陵寝、突厥斯坦古城哈萨克汗国历代汗王墓葬、塔拉兹古城等。此外还包括乌兹别克斯坦布哈拉、撒马尔罕、塔什干等历史文化气息浓郁的丝路重镇。





"我们沿着古老丝绸之路上曾经的商路而行，探访了多个丝路历史遗迹和文化遗产。此次行程旨在推动国内旅游业的发展。哈萨克斯坦有着丰富的历史文化遗产，很多都不为人所知。事实上，哈萨克斯坦很适合发展自驾游。"活动组织者阿里别克•别哈里诺夫说。





此次考察活动中，还拍摄了有关哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦古城的纪录片，并计划于今年12月在国内主要媒体播映。



预计明年还将继续组织这一活动，并游历丝路上的其他古城遗址。





【编译：木合塔尔·木拉提】