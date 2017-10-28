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    11:53, 28 10月 2017 | GMT +6

    加泰罗尼亚宣布独立 西班牙参议院表决收回自治权

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    哈通社/阿斯塔纳/10月28日 —— 据外媒报道，加泰罗尼亚议会27日通过投票表决宣布从西班牙独立。

    据路透社报道，议会发言人说，独立决议是以70票赞成、10票反对和2票空白的票数，在有135个席位的议会获得通过。社会党、人民党和公民党议员在议会就独立决议进行秘密投票前，离开议会大厅。

    西班牙首相拉霍伊27日晚发表电视讲话，宣布解除加泰罗尼亚自治区主席普伊格德蒙特职务，解散自治区议会，并宣布12月21日举行自治区选举。

    据新华社报道，拉霍伊还宣布了其他强制措施，包括解除加泰罗尼亚自治区政府所有官员职务、解除自治区警方负责人职务以及关闭自治区驻外国代表处等。

    拉霍伊宣布实行的这些措施已得到西班牙参议院的支持。针对加泰罗尼亚自治区议会当天下午单方面宣布"独立"的行为，西班牙参议院随即召开紧急会议并通过决议，依照西班牙宪法第155条，授权中央政府全面接管加泰罗尼亚自治区地方政府权力。拉霍伊随后召开内阁会议讨论具体措施。

    西班牙宪法第155条规定，如果西班牙某自治区未能承担宪法或法律赋予它的义务，或其行为对国家整体利益造成重大危害，中央政府可以采取一切必要手段，强制其服从义务，保护国家整体利益。

    【编辑：小穆】

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