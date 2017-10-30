别尔德拜谈在约旦生活的叙利亚难民生活状况

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 哈萨克斯坦驻约旦特命全权大使阿扎马特•别尔德拜30日举行的新闻发布会上谈到了目前在约旦生活的叙利亚难民的生活状况。

别尔德拜表示，约旦经济在各方面已经受到了邻国的影响，其中包括来自叙利亚的100万难民问题。目前，约旦政府财政预算四分之一用于叙利亚难民的各项需求。面对这些，约旦国王阿卜杜拉二世也在正常实施各项政府政策。



据他介绍，约旦拥有900万人口，其中250万为来自叙利亚等国家的难民。



"目前来自叙利亚等国家的难民为国家财政带来了不少压力。此外，难民移徙也可能构成极端主义思想的传播。联合国表示有65万叙利亚难民来到了约旦，而约旦政府的统计为140万。我在访问约旦北部难民营期间亲眼目睹了这一事实。据各种数据显示，难民中共有14万儿童。目前，他们正在接受当地学校提供的教育。因学生数量剧增，所有学校正在分三个时间段进行授课。" 驻约旦大使说。



据别尔德拜透露，中东战争发生至今共有100万难民迁移到约旦。



别尔德拜还表示，据约旦外交部统计数据显示，每年政府为叙利亚难民拨款25亿美元。近几年共有100亿坚戈用于难民营建设、保健、教育等领域。约旦政府各项改革也致力于国家稳定。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】