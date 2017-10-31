纳扎尔巴耶娃会见俄罗斯杜马议员

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃30日在阿斯塔纳会见俄联邦国家杜马国防委员会主席弗拉基米尔·沙曼诺夫、俄罗斯国家杜马独联体事务、欧亚一体化和侨胞联络委员会主席康斯坦丁·扎图林。

纳扎尔巴耶娃指出，推动哈俄议会间合作关系是加强两国之间睦邻友好关系的重要问题之一。她同时表示，双方应进一步加强独联体及集体安全条约组织议会间会议框架下的合作关系。

沙曼诺夫指出，纳扎尔巴耶夫总统为调解叙利亚局势做出了重要贡献。

"阿斯塔纳成为了解决国际冲突的世界重要中心之一。"他说。

纳扎尔巴耶娃高度评价了俄罗斯在稳定叙利亚局势、打击和消除"伊斯兰国"和其他恐怖组织的重要作用。她强调，哈萨克斯坦将为和平解决叙利亚问题提供必要的支持，以及继续为和平谈判提供平台。

俄罗斯杜马议员向纳扎尔巴耶娃就立法工作和加强边境地区合作关系相关工作进程进行了介绍。此外，双方还就共同关心的国际热点问题、伊朗核问题和阿富汗局势进行了讨论。

【编译：小穆】