哈萨克斯坦与日本有望在投资领域展开合作

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 据总理官网消息，"哈萨克斯坦地区：日本投资前景"为主题的哈萨克斯坦-日本商业论坛1日在东京拉开帷幕。

据了解，该论坛由哈萨克斯坦投资和发展部以及哈萨克斯坦驻日本大使馆举办。



据了解，由投资和发展部副部长叶尔兰•海伊若夫率领下出席本次商业论坛的哈萨克斯坦代表团由政府、投资和发展部、哈萨克投资国有公司、州政府代表以及哈萨克斯坦企业代表等组成。



论坛期间，各方就哈萨克斯坦-日本商业合作领域主要成就、哈萨克斯坦地区的投资机遇、哈萨克斯坦投资政策问题以及哈萨克斯坦与日本的经济发展前景等问题进行了讨论。



海伊若夫强调，日本是哈萨克斯坦在东亚主要战略合作伙伴之一。此外，他还表示，哈日两国关系建立在战略、友谊以及互信基础上。



海伊若夫表示，哈萨克斯坦与日本经贸合作由政府间委员会和企业家协会进行监督工作， 两国有关投资补助以及互助相关协议自2015年开始落实。此外，哈萨克斯坦还向日本公民提供了免签制度。日本是哈萨克斯坦主要的引资国家之一，过去10年，日本向哈萨克斯坦共投资55亿美元。



据他透露，在过去10年为改善投资环境而做出的努力下，哈萨克斯坦来自外商的直接投资总额达2500亿美元。



另外，论坛期间哈萨克投资国有公司执行总裁詹多斯•努尔兰诺夫发表了以"吸引外资的新方法"为主题的报告。



据悉，本次论坛还邀请日本著名社会贡献认识、外交代表、分析人士以及丸红株式会社、日本电气以及日本邮船等150多家公司代表参加。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】