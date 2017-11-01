约旦高度评价哈萨克斯坦在叙利亚问题上做出的努力

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 - 约旦高度评价哈萨克斯坦为推动阿斯塔纳和谈进程而做出的努力。

1日，正在对我国进行正式访问的约旦国王阿卜杜拉二世，在总统府同纳扎尔巴耶夫总统结束小范围会谈后举行的新闻发布会上作出上述表示。



约旦国王表示，当前国际社会面临着恐怖主义和极端主义的严重威胁。稳定的叙利亚局势符合约旦自身对周边安全的需求。



"纳扎尔巴耶夫总统支持缓解叙利亚争端的努力，并为日内瓦和谈进程的前进提出了宝贵的建议。约旦高度评价哈萨克斯坦在阿斯纳塔叙利亚问题和平会议期间的各项努力。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统则表示，在中东和平进程当中，约旦始终扮演者举足轻重的角色。



"约旦在国际舞台上享有很高的荣誉并受到了应有的尊重，因此在中东建立和平和安全领域发挥了重要的作用。如今叙利亚的状况、恐怖袭击事件、难民等问题都是叙境内发生的冲突、分歧所造成的。受此影响，约旦境内目前约有130万叙利亚难民。此外，还得强调约旦对推动巴勒斯坦与以色列的和平进程作出的巨大贡献。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】