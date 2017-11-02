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18:14, 02 11月 2017 | GMT +6
政府总理召开会议讨论私有化问题
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哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫2日在总理府主持召开经济现代化国家委员会会议。
会议就私有化问题，其中就"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金私有化进程和基金资产管理体系改革问题进行讨论。
【编译：小穆】
标签:
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