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    18:14, 02 11月 2017 | GMT +6

    政府总理召开会议讨论私有化问题

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    哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫2日在总理府主持召开经济现代化国家委员会会议。

    会议就私有化问题，其中就"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金私有化进程和基金资产管理体系改革问题进行讨论。

    【编译：小穆】

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 政府 经济 黄金储备 国企私有化
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