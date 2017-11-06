夏伊朱尼索夫被任命为迪拜世博会哈萨克斯坦参展团首席专员

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫2日签署决议，任命阿勒连·夏伊朱尼索夫为2020迪拜世博会哈萨克斯坦参展团首席专员。

据了解，夏伊朱尼索夫曾在阿斯塔纳世博会担任世博会运营公司促进和旅游部门主任职务。

【编译：小穆】