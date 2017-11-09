哈萨克斯坦出席上合组织地区反恐机构研讨会

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表、安全理事会第1267和1988号决议所设委员会主席海拉特•奥马洛夫日前在塔什干出席上合组织地区反恐怖机构"打击恐怖主义－合作无国界"第五次研讨会。

消息称，上合组织成员国以及观察员国、联合国反恐怖主义委员会、联合国安理会反恐怖主义执行局、联合国安理会第1267和1988号决议所设委员会，联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国中亚地区预防外交中心以及欧洲安全与合作组织代表出席了会议。

会议期间，各代表就打击国际恐怖组织威胁的热点话题进行了讨论。此外，参会各方认为，目前世界局势仍持续动荡并难以预测。在国际社会反恐力量的打击下，恐怖主义武装活动的地理分布及行为方式发生了变化，恐怖组织成员开始重新聚集部署，部分外国恐怖分子返回输出国，并对邻近阿富汗的上合组织成员国造成了威胁。

与会人员建议，打击恐怖主义，需要完善国际反恐合作，包括进一步加强在情报交流、恐怖分子侦查、出入境检查、反恐干部培训、反恐数据库交流、反恐演习、完善反恐法律文件等领域的合作。他们还认为，只有切实切断恐怖主义融资来源，才能有效打击恐怖主义。

奥马洛夫就"伊斯兰国"、"基地组织"等恐怖组织在阿富汗北部地区的势力日益增加问题发表个人意见并表示担忧。

据悉，参会各代表还就反恐怖主义制裁措施相关问题进行了讨论。同时，分析人士强调相关制裁措施应在国家战略中得到落实。此外，参会代表呼吁各大国际组织同联合国安理会制裁委员会加强合作关系，

【翻译：冰山 编辑：小穆】