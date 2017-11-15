哈萨克斯坦同欧亚旅游组织签署合作备忘录

哈通社/塔拉兹/11月15日 -- "古老塔拉兹-2017"国际旅游论坛14日在塔拉兹市举行。

论坛框架下，哈萨克斯坦旅游协会同欧亚旅游组织签署合作备忘录。



另外，哈萨克斯坦旅游协会还与塔吉克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦以及乌克兰等国家的旅游协会签署合作协议。



江布尔州政府创业和创新发展局局长哈尔勒哈什•阿拉尔别科夫表示，协议旨在交流经验以及互相宣传。他同时还强调， 9项合作协议中有2项由于技术原因未能达成协议。受邀代表将通过对江布尔州旅游发展潜力进一步了解，从而有望展开进一步合作。







"本次论坛使我进一步了解到了丝绸之路相关元素。我希望回去后将该地区旅游发展潜力以及在塔拉兹市的所见所闻介绍给乌克兰群众。本次签署的备忘录旨在让更多乌克兰游客来江布尔州旅游并增加对历史古迹的了解。"乌克兰生态旅游协会执行主席谢尔基•彼得莫基尔尼说。



据江布尔州政府透露，"古老塔拉兹-2017"国际旅游论坛框架下，江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫同德国驻哈萨克斯坦特命全权大使罗尔夫•玛法勒以及联合国教科文组织代表克里斯塔•皮卡特举行会谈。



会谈期间，各方强调江布尔州旅游业的发展潜力，并表示建立合作协议将对各方带来更多利益。







据了解，本次论坛共邀请中国、韩国、马来西亚、德国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家的近350名旅游领域专业人士参加。



据悉，江布尔州拥有44家旅游公司、150家酒店、1个大型毡房休闲区、8个大型娱乐场所、10所儿童康复中心以及5个度假疗养院等。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】