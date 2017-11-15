华为公司为哈萨克斯坦大学生提供奖学金

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 华为公司将在明年开始为哈萨克斯坦大学生提供参观学习和深造的机会。

消息称，14日，由华为公司组织的中亚创新日活动在阿斯塔纳举行。首次举办的活动邀请了150多名专家和分析人士参加，并就信息和通信技术发展前景以及建立《数字丝绸之路》等问题进行了讨论。









"这对我们来说是个历史性时刻。今天我们在阿斯塔纳会晤，并就信息和通信技术使用方式、安全城市、智能公司、智能通讯等项目领域移动网络的发展潜力问题进行了讨论。未来30年，中亚人民生活中将发生重大的变化，国家所有领域将转向数字化。"华为副总裁林睿琦说。











活动期间，华为公司代表同哈萨克斯坦高等教育机构领导人正式启动华为公司"未来种子"项目。该项目旨在帮助全世界信息和通信技术领域大学生提升专业能力、推动知识迁移。



活动中，哈萨克斯坦信息和通讯技术领域高等教育机构欧亚大学和IT大学得到了华为公司提供的奖学金名额。因此，该两所大学最优秀的10名大学生2018年将有机会访问华为公司位于中国深圳的总部，并进行参观学习和深造。







据了解，华为公司每年将部分收益投入到教育事业。过去10年，公司共投入资金总额达450亿美元。华为公司"未来种子"项目于2008年发起，并为全世界90多个国家2万多名学生提供了强化自我水平的机会。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】