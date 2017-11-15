哈通社/科沃拉/11月15日 -- 据哈萨克斯坦国家铁路股份有限公司消息，首列自芬兰始发，经过哈萨克斯坦入境中国的集装箱列车，10日从芬兰铁路枢纽城市科沃拉正式发车。

由哈铁子公司哈铁快递公司（KTZ Express）提供的车厢组成的这列货运列车，将直抵目的地--中国西安。



哈萨克斯坦驻芬兰大使馆代表，科沃拉市政府和西安市政府代表，以及哈铁快递公司高层代表出席了当天的发车仪式。



这是中国与北欧国家之间的首趟中欧班列。







据介绍，首趟班列共载有41个集装箱，主要装载电梯配件等机电设备，还有食品、纸浆等商品。



列车将途经芬兰、俄罗斯、哈萨克斯坦，从霍尔果斯口岸入境中国，全程9000多公里，历时16到18天。



"我们准备在铁路运输方面发展与芬兰的合作。从芬兰经哈萨克斯坦至中国的集装箱班列的开通，对所有沿线国家而言，都是一个具有里程碑意义的事件。"哈铁快递公司集装箱运输部经理阿勒马特•卡里莫夫说。



据其介绍，该铁路线路是由多式联运物流公司哈萨克斯坦哈铁快递公司与芬兰Kouvola Innovation Oy公司联合完成的，预计每年货物运量可超过100万吨。



值得一提的是，2016年12月，哈萨克斯坦、芬兰、俄罗斯和中国签署了开放东部交通走廊的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】