纳扎尔巴耶娃：为实现军队现代化应对相关法案进行修改

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 --16日，参议院（议会上院）参议员达丽哈•纳扎尔巴耶娃16日在国防部主持召开国际关系、国防及安全委员会巡回会议。

消息称，会议就军事准则以及国防部等军事机构发展等一系列问题进行了讨论。



据了解，会议邀请参议员、国家安全委员会边防局代表、内务部队领导等人参加。



纳扎尔巴耶娃在会中主要强调了国防能力以及保障国家安全等问题的重要性并表示，武装力量是国家安全的保障，军队在预防和消除外部威胁方面的作用正在日益增长。





另外，会议听取了武装力量第一副总参谋鲁斯兰•什佩克巴耶夫就军事准则进行的报告。什佩克巴耶夫就军事准则首次引进"混合"斗争方式、"非军事手段"、"内部武装冲突"等概念和定义进行了介绍，并明确了哈萨克斯坦武装力量以及其他军事机构相关秩序。此外，报告中还体现了加强网络安全性、保障全体部队安全、地区安全纳入全体部队安全系统、发展物质科技供给系统、积极参与国际性和平问题会议、发展国家军事部队管理系统等一些列问题。



"我们所进行的综合性联合工作将对解决向军队提供必要的现代化武器和军事装备起到重要的作用。为此，需要对相关国防法案进行修改和补充，并要求与政府机构展开合作。"纳扎尔巴耶娃说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】