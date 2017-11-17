叙利亚化学武器袭击调查机制任期未能延长

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 -- 据联合国新闻处消息，联合国叙利亚化学武器袭击责任方联合调查机制任期11月17日到期。

消息称，安理会16日下午召开会议，分别就俄罗斯和美国提出的两份决议草案进行表决，以决定是否延长联合调查机制的任期。

俄罗斯提出的决议草案获得3票赞成，7票反对，5票弃权。哈萨克斯坦作为非常任理事国投赞成票。而美国提出的决议草案得到了11票赞成，2票反对和2票弃权。常任理事国俄罗斯投了反对票。这也是俄罗斯第十次在安理会有关叙利亚的问题上投否决票，也是第四次在叙利亚化学武器问题上投否决票。

根据安理会议事规则，一项决议需9票赞成，而且不能有任何一个常任理事国投反对票。因此，这两份决议草案都未获通过。

联合调查机制在今年10月26日发布的最新一份报告认定，叙利亚军队应对2017年4月发生在汗谢昆的化学武器攻击事件负责，而恐怖组织伊黎伊斯兰国应对2016年9月发生在乌姆侯什的化学武器攻击事件负责。这份报告发布前两天， 安理会曾对一份由美国等国提交的延长联合调查机制任期的决议草案进行表决，但由于俄罗斯行使了否决权，那份草案也没有获得通过。

据悉，鉴于叙利亚在2014年开始被报告出现化学武器攻击事件，安理会在当年8月设立了联合调查机制。该机制的任期将在11月17日结束。

【编辑：小穆】