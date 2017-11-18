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    14:23, 18 11月 2017 | GMT +6

    加尔巴德拉克获得海牙柔道大奖赛银牌

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    哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 据Sports.kz消息，里约奥运会铜牌得主、哈萨克斯坦女子柔道选手奥特巩谢耶戈•加尔巴德拉克17日在荷兰海牙举行的柔道大奖赛上获得银牌。  

    消息称，加尔巴德拉克决赛中不敌乌克兰选手，最终获得第二名。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备
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