加尔巴德拉克获得海牙柔道大奖赛银牌

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 据Sports.kz消息，里约奥运会铜牌得主、哈萨克斯坦女子柔道选手奥特巩谢耶戈•加尔巴德拉克17日在荷兰海牙举行的柔道大奖赛上获得银牌。

消息称，加尔巴德拉克决赛中不敌乌克兰选手，最终获得第二名。

【编译：小穆】