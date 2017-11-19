哈萨克斯坦“中国旅游年”闭幕式在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 据新华社报道，2017年哈萨克斯坦"中国旅游年"闭幕式17日在首都阿斯塔纳隆重举行，1000余位各界嘉宾出席。

哈萨克斯坦文化体育部副部长叶尔兰·霍贾哈潘诺夫致辞时表示，2017哈萨克斯坦"中国旅游年"的成功举办增进了双方民众彼此间的了解，成为两国旅游交流发展的新起点。



中国国家旅游局副局长杜江致辞时表示，一年来，中哈两国在旅游年框架下举办了一系列形式多样、内容丰富的交流活动，成效显著，成果丰硕，为持续推动中哈两国政治、经济、文化等领域全方位合作注入了新的动力，为两国友好关系的发展进一步夯实了民意基础。双方应进一步加大旅游市场推广合作、优化旅游服务接待设施、促进旅游往来便利化，共同推动中哈旅游合作向更大规模、更深层次、更高水平迈进。



闭幕式上，甘肃省歌舞剧院为中哈观众奉献了一台精彩的民族舞剧《丝路花雨》。演员们以专业、精湛的舞蹈技艺为中哈观众讲述了一个动人的丝路故事。

据悉，2016年中国公民组团赴哈萨克斯坦旅游业务正式启动，哈萨克斯坦正逐步成为更多中国公民出境旅游热门目的地之一。

