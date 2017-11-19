韩国驻哈大使：哈萨克斯坦具备奥运会举办条件和经验

哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 韩国驻哈萨克斯坦特命全权大使金大植18日就2018年平昌冬奥会筹备情况进行了介绍。

"在我看来，哈萨克斯坦是体育大国。冬季运动项目在哈萨克斯坦也非常受欢迎。因此，我们向哈萨克斯坦公民作出了大量平昌冬奥会宣传工作。"金大植说。

据悉，第二十三届冬奥会将于2018年02月09日至25日之间在韩国平昌郡举行。此外，2018年3月9-18日期间还将举行平昌冬季残奥会。

金大植表示，韩国的通讯技术领域非常先进，而本次冬奥会有望将包括5G等最新科技引入赛事系统中。此外，12月中旬，仁川国际机场和平昌郡之间还将开通高速列车。

金大植还表示，哈萨克斯坦和韩国之间有互免签证协议。此外，冬奥会期间，大使馆还将向有意前往韩国的哈萨克斯坦公民提供所有必要帮助。他还强调，奥运会期间韩国还有意增加阿斯塔纳和阿拉木图直达韩国的航班次数。

"在我看来，哈萨克斯坦具备的举办奥运赛事的所有条件，同样还拥有举办大赛的能力与经验。举办亚东会和大冬会以及"阿劳"滑冰场等大型体育场馆也证明这一点。该体育设施还具备举办其他类型运动赛事的能力。总体来讲，哈萨克斯坦在体育发展领域领先于韩国。"韩国驻哈萨克斯坦大使说。

【翻译：冰山 编辑：小穆】