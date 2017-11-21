哈萨克斯坦商品开始在俄罗斯超市销售

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 -- 据哈萨克投资国有公司消息，近10种哈萨克斯坦商品开始在俄罗斯各大超市销售。

消息称，根据国家建设"百步计划"，为落实五大改革目标的具体举措，哈萨克投资国有公司将优质国产商品带到了俄罗斯市场。近日，成为行业领导者的10家哈萨克斯坦生产商开始在俄罗斯各大超市展开销售工作。

据了解，该项目由哈萨克投资国有公司于2016年开始实施。项目初期，共有哈萨克斯坦生产的近42种商品在俄罗斯"Maria-ra"、"Kirmarket"等大型超市进行销售。



另外，"哈萨克斯坦商品周"活动框架下在新西伯利亚、叶卡捷琳堡、巴尔瑙尔、托木斯克、新库兹涅茨克等地区对900种商品进行了介绍会。此外，面向中国、伊朗、俄罗斯等国家市场专门创造了《Qazaq Organic Food》、《KazMeat》、《Halal Kazakhstan》等商业品牌。

据了解，为了让国产商品进入俄罗斯市场，哈萨克投资国有公司在托姆斯克、阿尔汉格尔斯克、北德文斯克以及新德文斯克等城市上千个大型超市展开了销售计划。

哈萨克投资国有公司总经理扎烈勒∙波拉托夫表示，规模庞大的第二届"哈萨克斯坦商品周"活动在政府支持下开始了销售工作。活动期间，为推广商品影响力，主办方在各大电视台、广告牌、广播等平台进行了宣传。此外，通过活动，哈萨克斯坦商品得到了俄罗斯群众的肯定，协议期限得到延长，并使得国产商品渐渐在俄罗斯确定了市场位置。



据悉，活动框架下近70种商品在俄罗斯市场展出。其中包括果汁、饮料、柠檬汽水、面粉、通心粉、茶、糖果、巧克力、蛋黄酱以及女士卫生用品。

【翻译：冰山 编辑：小穆】