新丝绸之路国际考察项目将于明年春季启动

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 -- 新丝绸之路2017/2018国际考察项目计划于2018年春季正式启动。考察路线沿着中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯，最后达波兰领土，总长超过1万公里。

据了解，国际考察项目将由哈萨克斯坦文化和体育部支持下进行，考察队由波兰知名探险家贾塞克·帕尔凯维奇（Jacek Palkiewicz）领导。

帕尔凯维奇今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，传说中的丝绸之路不仅是一个贸易动脉，也是一个对欧亚文化形象形成有重大影响的历史现象。他同还称，该考察项目旨在提高人们对丝绸之路的认识。



哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有股份公司副总裁提穆尔·杜伊森哈利耶夫表示，考察路线将会经过哈萨克斯坦著名圣地、古城遗址和旅游景点。目前，该公司正计划制定丝绸之路旅游路线。他同时强调，该考察项目有助于推动哈萨克斯坦旅游业发展。



据主办方介绍，2017/2018新丝绸之路国际考察队将于2018年4月从中国出发，穿越哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦，俄罗斯和白俄罗斯，最终抵达波兰。

【编译：小穆】