俄土伊三国签署叙利亚问题联合声明

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据新华社消息，俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼22日在俄南部城市索契举行会谈。三方就叙利亚问题的最新进展、出路等一系列问题交换意见，并签署联合声明。

据俄罗斯总统网站消息，三国领导人当天在联合声明中说，经过国际社会数年努力，盘踞在叙利亚的极端组织"伊斯兰国"、"征服阵线"等已经基本被消灭，未来俄土伊三国将继续致力于完全铲除叙境内极端组织。

声明指出，阿斯塔纳和谈以及取得的成果已成为促进叙利亚和平与稳定的有效工具。在叙利亚建立的冲突降级区已经显著降低了暴力程度，缓解了人道危机，减少了难民流动，并为难民安全返回家园创造了条件。

声明强调，实现叙利亚问题政治解决需要在建立包容、自由、平等、透明、叙人主导的政治进程以及举行自由、公正选举的条件下进行，俄土伊三国将对此予以协助。但一切涉及解决叙利亚危机的政治提议都不能破坏叙主权、独立、团结与领土完整。俄土伊三国呼吁叙政府、反对派以及叙国内各界代表在尊重上述原则的基础上参加将于近期在索契举行的叙利亚全国对话大会。

声明说，叙利亚各派别应确保人道主义援助能够快速、安全、不受阻碍地进入叙相关地区，并通过释放全部人质与战俘、移交阵亡人员遗体、搜索失踪人员等有助于政治进程和永久停火的措施加深互信。

声明呼吁国际社会为帮助缓解叙利亚局势、促进稳定提供支持，包括为叙利亚人民提供额外援助，开展人道主义排雷，促进历史遗产保护，恢复经济设施和生活基础设施等。

此前，普京在索契就叙利亚问题与叙总统巴沙尔会面，并与美国总统特朗普、沙特阿拉伯国王萨勒曼、埃及总统塞西以及以色列总理内塔尼亚胡分别通了电话。