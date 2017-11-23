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    13:37, 23 11月 2017 | GMT +6

    全球十大最繁忙机场半数全面禁烟

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    哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据联合早报网消息，美国疾病控制和预防中心22日发布报告说，全球十大最繁忙机场中有一半已经全面禁烟。

    报告说，当把范围扩大到全球最繁忙前50大机场时，全面禁烟的只有23个，其他27个机场允许在指定吸烟区吸烟。

    这是美疾控中心第一次评估分析全球机场的禁烟情况。该机构援引有关研究指出，指定吸烟区的烟雾向外扩散，会让附近人群遭受二手烟危害。

    二手烟的危害包括，能导致不吸烟的成年人早死或罹患冠心病、中风和肺癌等疾病，而在儿童中可能导致婴儿猝死综合征、急性呼吸道感染、哮喘加重和肺功能下降等问题。

    全球十大最繁忙机场中完全禁烟的包括北京首都国际机场、上海浦东国际机场、洛杉矶国际机场、芝加哥奥黑尔国际机场和伦敦希思罗机场。

    仍有指定吸烟区的是香港国际机场、巴黎夏尔·戴高乐机场、东京羽田机场、亚特兰大哈茨菲尔德－杰克逊国际机场和迪拜国际机场。

    从各个地区的机场看，全面禁烟比例差别较大。在全球最繁忙前50大机场中，亚洲占22个，其中仅4个全面禁烟。欧洲9个机场中有4个全面禁烟；北美18个机场中有14个全面禁烟；剩下一个机场是澳大利亚的悉尼国际机场，也全面禁烟。

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