乌兹别克斯坦成立中华海外工商企业联合会

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 -- 据新华社消息，乌兹别克斯坦首都塔什干商务中心21日由中国明源丝路实业有限公司等企业发起的乌兹别克斯坦中华海外工商企业联合会正式揭牌成立。

消息称，联合会由在乌兹别克斯坦和中亚地区投资的企业家、金融家、专家、学者自愿参加，充分发挥企业与政府之间的桥梁作用，为中国投资企业提供服务的平台。

中华海外工商企业联合会秘书长王超说，工商企业联合会接受中乌两国政府部门委托和监督，协助中乌政府在乌兹别克斯坦举办展览、会议、商务洽谈以及帮助中国企业了解乌兹别克斯坦相关法律法规和政策，帮助中国企业充分了解投资环境，引导企业在乌兹别克斯坦国家政策法规框架下从事正当合法的生产经营活动。

王超还表示，为拟在乌投资的中国企业提供咨询、法律支持并提供在乌投资调查、信息搜集、政策咨询等服务，吸引更多的乌兹别克斯坦企业家和中国企业家参加"一带一路"建设，促进中乌两国共同迈向幸福、繁荣的未来。

乌兹别克斯坦工商会引资促进局首席专家曼苏洛夫说，乌兹别克斯坦工商会也是致力于乌兹别克斯坦经济发展的重要部门之一，今天很高兴见证由中国明源丝路实业有限公司等中国企业发起的乌兹别克斯坦中华海外工商企业联合会正式揭牌成立。

曼苏洛夫表示，工商企业联合会的成立能够为今后中乌两国经贸发展，为乌兹别克斯坦吸引外资，为吉扎克工业园繁荣发展，做出更大贡献。

【编辑：小穆】