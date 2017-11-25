韩-乌两国首脑签署联合声明和全面合作文件

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 -- 据韩联社消息，韩国总统文在寅23日在青瓦台同到访的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行会谈后签署5亿美元的优惠贷款框架协议等8项合作文件，并发表联合声明。

据悉，在今后三年内韩国经济发展合作基金（EDCF）将出资5亿美元，用于乌兹别克国内经济、社会基础设施建设，用于加强两国经济合作，扩大韩国企业参与乌兹别克开发项目的机会。

在两国领导人的见证下，韩国副总理兼企划财政部长官金东渊同乌兹别克副总理库奇卡罗夫还就韩国进出口银行向乌兹别克国内合作项目投资20亿美元规模的金融援助达成协议。为加强两国在政务、领事、文化领域的合作和地区乃至国际舞台上的合作，双方还就经济开发、法务、人事人才、电子商贸的合作以及为乌兹别克斯坦加入世贸提供合作、两国外交部间2018-2020年合作计划等签署协议。

签字仪式结束后，文在寅同米尔济约耶夫共同签署《韩国和乌兹别克斯坦共和国关于进一步深化战略合作伙伴关系的联合声明》，主要包括乌兹别克支持韩国的"新柏林宣言"和"新北方政策"，加强经贸和文化人文领域多边合作，并邀请文在寅明年访乌等内容。

青瓦台表示，双方签署的联合声明和8项合作文件将加深两国战略合作伙伴关系，促进韩国企业进入乌兹别克这一中亚地区人口最多、资源蕴藏丰富的新兴市场。韩国愿同乌兹别克分享先进体系和经济发展经验，推动乌兹别克的国家社会经济发展。