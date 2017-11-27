美国黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 据新华社消息，美国奥多比分析公司的最新统计报告显示，美国今年感恩节和"黑色星期五"购物节网络销售额创新高，而实体商店的客流却小幅下降。

统计报告说，今年感恩节和"黑五"两天的网络销售额达79亿美元，同比增长17.9%，创下历史最高纪录。报告还预计，在感恩节后的网络购物节"网络星期一"，预计全美网络销售额将达66亿美元。

美国实体商店的感恩节和"黑五"销售数据尚未出炉。但据美零售业调查机构购物者跟踪市场调查公司的统计，今年感恩节和"黑五"期间，光临实体商店的顾客较去年减少1.6%。

随着感恩节假期到来，美年底购物季正式开锣。美国全国零售商联合会预计，由于今年年底购物季较去年多两天，且消费者信心保持高位，同时全美大部分地区未出现恶劣天气，这些因素将推动年底购物季零售消费稳健增长。分析人士普遍预计，对于新增的零售业消费，网络渠道将收获最大红利。

德勤公司近期的一份调查报告显示，网店已成为美国人冬季购物的首选渠道。德勤预计，今年年底购物季期间，美国网络零售额将增长18%至21%，达到创纪录的1070亿美元。