我国选手获得冬季两项世界杯铜牌

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 2017/18IBU冬季两项世界杯瑞典站26日在厄斯特松德市举行。

根据比赛结果，哈萨克斯坦运动员加琳娜•玮诗涅夫斯卡和马克西姆•布朗恩获得男女混合接力铜牌。这也是哈萨克斯坦运动员首次在该项目世界杯赛事中获得的首枚奖牌。

哈萨克斯坦体育记者鲁斯兰·梅勒德别克26日在脸书个人主页中作出上述表示。

"祝贺哈萨克斯坦！我们获得了冬季两项世界杯奖牌！加琳娜•玮诗涅夫斯卡和马克西姆•布朗恩成为前三名之一。历史最佳！" 梅勒德别克写道。

根据比赛结果，奥地利代表队获得了男女混合接力冠军，而德国和哈萨克斯坦队位列二三位。

据了解，2017/18IBU冬季两项世界杯瑞典站将于12月3日结束，而冬季两项世界杯奥地利站将于12月7日在霍赫菲尔岑拉开帷幕。

值得一提的，哈萨克斯坦冬季两项运动员们共获得了10个冬奥会参赛资格，而2017冬季两项世锦赛中女子国家队成为了最佳10支队伍之一，男子国家队则入选TOP15。

据悉，哈萨克斯坦冬季两项国家队希望通过参与世界杯等国际大赛提高个人能力，从而在2018年冬奥会上获得佳绩。

【翻译：冰山 编辑：小穆】