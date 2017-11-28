德米斯图拉：叙利亚和谈已显现国际共识

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 据联合国新闻处消息，由联合国主持的叙利亚人之间的第八次会谈将于11月28日在日内瓦举行。

安理会27日在纽约总部就中东局势举行会议时，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉通过视频呼吁叙利亚政府代表与反对派代表取得共识，推动安理会相关决议的落实。

叙利亚问题特使德米斯图拉27日在安理会中东局势通报会上通过视频表示，第八次日内瓦会谈召开在即，他十分清楚将面临的挑战之艰巨。据联合国统计，持续了6年多的叙利亚冲突已造成30多万人死亡，全国一半人口流离失所，1350万人需要人道主义救援，叙利亚重建将花费至少2500亿美元，目前的解决方案遇到了无数障碍。叙利亚人民急需转机，获得新的开始。



德米斯图拉："这场危机是联合国面临的最严重的危机之一。叙利亚局势现在有可能，十分有可能，正在走向真正的政治进程。我们看到国际共识已经显现，我们必须开始让这一进程带来具体成果，使叙利亚人能够自由地决定自己的未来。"



德米斯图拉指出，在经历了六年多的战争之后，由于俄罗斯、土耳其和伊朗三方设立了若干"冲突缓和区"，叙利亚多个省份的冲突已经大幅减弱。但是在其他地区，包括大马士革附近的古塔东区，仍面临持续的暴力和严峻的人道局势。