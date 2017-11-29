哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 哈萨克斯坦著名作家、"内华达-塞梅"国际反核运动主席沃勒加斯·苏莱曼诺夫28日被授予日本政府颁发的"旭日" 勋章。

据了解，日本驻哈萨克斯坦大使当天在日本天皇诞生日节日庆典活动框架下向苏莱曼诺夫颁发了该勋章。

川端一郎大使致辞中就哈萨克斯坦与日本建交25周年表示祝贺，并强调两国在建立无核武器做出了共同努力工作。



川端一郎表示，今年哈萨克斯坦与日本以联合国安理会非常任主席国为促进国际社会和平共同展开了合作。核裁军和不扩散核武器是哈日两国合作关系的基础。对此，日本政府决定为"内华达-塞梅"国际反核运动主席沃勒加斯·苏莱曼诺夫颁发"旭日" 勋章。

"我曾在哈萨克斯坦和欧洲国家多次参加日本大使馆组织的活动。这是我首次获得日本政府颁发的勋章。我曾拜访过日本，并非常尊重日本人民、日本文化以及他们的智力和精神潜力。" 苏莱曼诺夫说。



值得一提的是，苏莱曼诺夫是第三位获得日本政府勋章的哈萨克斯坦人。除了苏莱曼诺夫外，纳扎尔巴耶夫总统以及历史学家阿斯哈尔别克·阿勒达纳扎尔沃夫曾分别在2008和2006年获得过"旭日"勋章。



【翻译：冰山 编辑：小穆】