穆尔扎林率团访问中国河北省石家庄

哈通社/阔克舍套/11月30日 -- 据阿克莫拉州政府消息，阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林29日率团访问中国河北省省会石家庄市，并就加强双边合作达成共识。

据了解，2017年前三个季度，中国河北省生产总值增长6.7%，而较去年生产总值增长近5000亿美元。



访问期间，阿克莫拉州州长穆尔扎林会见中国河北省省长许勤先生。



会上，许勤注重强调阿克莫拉州与河北省的相似性，并就建立国际友好省州提出了具体举措。此外，双方还就高新科技、农业、经济适用房建设、提振城市网络、农产品深加工以及发展旅游业等领域合作前景问题进行了讨论。



穆尔扎林指出，双方就建立联合工作组以及就文化认知框架下建立交流代表团进行互换经验达成协议。此外，还就推动建立国际友好省州组建独立的工作组达成共识。



另外，穆尔扎林还拜访了石家庄市高新技术产业开发区以及中国医药行业龙头企业，并对其具体工作情况及成就进行了了解。



据悉，阿克莫拉州代表还访问石家庄君乐宝乳业集团，并同公司代表就乳制品加工技术合作问题进行了讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】