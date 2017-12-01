萨金塔耶夫会见美国中亚事务助理国务卿韦尔斯

哈通社/阿斯塔纳/12月1日 - 据总理官网消息，政府总理萨金塔耶夫30日在总理府会见到访的美国负责南亚与中亚事务的助理国务卿爱丽丝•韦尔斯。

会谈中，双方就两国经济贸易各领域双边合作发展等问题进行了讨论。



此外，能源、法律、金融、税务以及其他领域问题，以及美国在哈投资及哈萨克斯坦引进美各领域领先企业先进技术等问题，也得到了双方的关注。



值得一提的是，2017年1-11月，哈美两国贸易成交额达12.485亿美元，较2016年同期增5%（11.887亿）。



其中，哈萨克斯坦向美国出口额为3.041亿美元，自美国进口额为9.444亿美元。进口额较2016年同期增6.8%（8.841亿）。



据哈萨克斯坦央行数据显示，自2005年至今，美国对哈直接投资达270亿美元，占总体外来投资的12%。



目前在哈萨克斯坦活跃的美资企业近500家。其中443家为小型企业，23家为中型，30家为大型企业。所有美资企业当中的141家为哈美合资，41家企业从事商品生产，37家从事对外出口业务。



【编译：木合塔尔·木拉提】