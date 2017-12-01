集安组织表示支持叙利亚主权统一和领土完整

哈通社/阿斯塔纳/12月1 -- 据新华社消息，在白俄罗斯首都明斯克举行集体安全理事会会议。在俄罗斯的提议下，会议通过叙利亚局势联合声明，表示支持叙主权统一和领土完整。

声明说，集安组织成员国主张尽快消除叙境内的恐怖主义威胁，通过在不预设前提条件和没有外部干涉情况下广泛举行叙利亚全国对话，采取政治外交手段结束该国内部武装冲突。集安组织成员国领导人呼吁各攸关方利用良好条件推动叙利亚问题日内瓦和谈，并尽快举行叙全国对话大会。

声明强调了俄罗斯在打击国际恐怖主义方面的贡献，认为这为结束叙利亚内战创造了条件。声明还高度评价哈萨克斯坦在举行叙利亚问题阿斯塔纳和谈方面的调解贡献。

当天的会议还通过了包括联合声明在内的20多个文件，涉及打击国际恐怖主义、反对颜色革命及集安组织各成员国应对非法移民、加强集体安全、提高防御能力等方面的内容。

俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、亚美尼亚总统萨尔基相和吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫及集安组织各成员国外交部长、国防部长和安全会议秘书出席了当天会议。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦6个成员国。