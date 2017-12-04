联合国官员呼吁加强对冲突地区文化遗产的保护

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任尤里•费多托夫呼吁各界加强努力，更好地保护冲突地区各个领域的文化遗产。

他强调，各方应采取必要手段建立长期措施，以防止恐怖分子和犯罪分子通过贩卖冲突地区的文物牟利。



联合国毒品和犯罪问题办公室于维也纳发布的一份声明中，费多托夫表示："联合国各成员国家应将帮助追回被盗文物，作为打击犯罪网络行动的一部分。"



毒品和犯罪问题办公室正在与联合国教科文组织、国际刑警组织、世界海关组织以及受影响国家密切合作，为阻止冲突地区文物古迹的毁坏和追回文物提供帮助。



联合国官员指出，有必要强化对与文化遗产有关的案件的侦查、起诉和审判的国际合作。



"只有这样，才能防止人类永远丢失这些珍贵的文化遗产。"他补充说。



据悉，有29个国家提供了有关在保护文化遗产、加强工具、培训以及信息共享和国际合作方面的信息，其中包括安理会15个理事国当中的8个。例如，意大利发起了"团结起来保护遗产工作组" ，还开发了被非法挪走的文化遗产数据库；此外法国、阿联酋、日本、斯洛伐克、俄罗斯、乌拉圭等国都采取了相应的行动。



【编译：木合塔尔·木拉提】