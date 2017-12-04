文体部长：好莱坞将投资哈萨克斯坦电影电视行业

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 - 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒表示，计划吸引好莱坞投资进入哈萨克斯坦电影行业。

"我们准备同国际最领先的电影公司合拍影片。"穆哈梅迪吾勒在接受哈通社记者采访时说。



据其介绍，在美国洛杉矶举办了为期4天的哈萨克斯坦电影周。



电影周期间，为美国观众献上的哈萨克电影包括《克兹吉别克》、《哈萨克汗国-不败之剑》、《通往母亲的路》以及纳扎尔巴耶夫总统传记《我童年的天空》。



"电影周取得了非常良好的效果，我们还在活动期间同美国知名电影企业负责人进行了会晤。"他说。



据其透露，包括HBO、迪士尼、华纳兄弟在内的多家好莱坞企业均表达了投资哈萨克斯坦电影电视的兴趣。



"这表明，我们将有机会将好莱坞的资源带入哈萨克电影行业当中。"穆哈梅迪吾勒说。



据文体部部长称，目前国产电影在市场份额中的占比为6%。2014年，根据文体部的要求，共出品各类电影电视作品194部。在近3年间，我国有200多部作品在各类国际性电影电视节上参展和获奖。



【编译：木合塔尔·木拉提】