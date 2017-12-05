研究揭示青少年无法根据风险高低调整行为

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 近日，美国研究人员在《自然-通讯》发文表示，当面对一项艰难任务时，青少年可能不会用激励机制（比如奖励和惩罚）来调整他们的行为。研究人员指出，这种缺乏目标导向的行为很可能因为青少年的大脑连通性（负责介导认知努力的大脑区域和估计激励价值的大脑区域之间的交流）仍然正在发育。

之前对成人的研究表明奖励是一种有效动力：成年人在能给他们带来更多回报的目标上更努力工作。然而，该结论是否也适用于青少年并不明确。在这项研究中，美国哈佛大学的Catherine Insel及同事让13至20岁的志愿者参与一项叫"行星任务"的认知测试，若他们能正确排列行星图片，他们能获得或高或低的金钱奖励或惩罚。

与此前研究结果相符，19或20岁的参与者在高奖励和高惩罚的风险任务中表现更佳。然而，激励风险并没有影响更年轻的青少年的表现。研究人员表明，将行为表现与激励风险配对的能力取决于大脑中对价值做出反应的区域和引导认知判断的区域之间的连通性。更年长的青少年在面临高风险时，这两个大脑区域的连通性更高，而年龄更小的青少年却无此反应。这或许可以解释他们为何无法调整行为。

总之，这些结果表明在一个具有挑战性的环境下追求高风险时，青少年对激励做出的反应与成年人不同，这可能是因为他们的大脑连通性仍在发育阶段。该发现暗示进行中的大脑发育可能在整个青春期形成动机对认知行为的影响方式。

【编辑：木合塔尔·木拉提】