土耳其文版哈萨克书籍在土出版 哈驻土使馆举行发行仪式

哈通社/安卡拉/12月6日 -- 哈萨克斯坦与土耳其建交25周年以及哈萨克斯坦独立26周年会议5日在土耳其首都安卡拉举行。

消息称，会议期间哈萨克斯坦驻土耳其大使馆还举行了关于纳扎尔巴耶夫总统的新书发布仪式，该4本书均以土耳其语出版。



据了解，土耳其语版新书包括纳扎尔巴耶夫总统的《伟大草原精神》、马赫穆特•哈斯姆别克夫的《纳扎尔巴耶夫传》、努尔兰•沃恩詹诺夫的《叙利亚抉择》以及前哈萨克斯坦驻土耳其大使詹斯耶伊特•图伊梅巴耶夫的《新观点、新维度、新层次》等书籍。















哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、土耳其前总统阿卜杜拉•居尔、土耳其总统首席顾问亚尔琴•托普丘、土耳其前文化部部长纳米克•扎伊别克、土耳其前外交部长希克梅特•切廷以及其他土耳其政界知名人士出席了本次会议。







土耳其总统首席顾问向纳扎尔巴耶夫总统表达祝贺并强调两国之间紧密精神联系。



托普丘表示，代表土耳其总统埃尔多安向大家表示祝贺，并相信哈萨克斯坦与土耳其将进一步加强合作关系。哈-土两国是血脉相连的兄弟国家，安葬于突厥斯坦的著名学者霍贾•艾哈迈德•亚萨维是两国人民共同的精神财富。哈萨克与土耳其人民拥有共同的祖先、语言以及历史。在纳扎尔巴耶夫总统和埃尔多安总统良好政策下两国各领域合作关系正处在最高阶段，并在突厥世界提振工作上起到了领袖作用。







值得一提的是，哈萨克斯坦与土耳其建交25周年之际，安卡拉市还举行了哈萨克斯坦媒体日。哈通社、哈巴尔电视台、阿拉木图电视台、《主权哈萨克斯坦》报、《哈萨克斯坦真理报》、《哈萨克电台》等媒体代表在土耳其首都举行了会晤。



另外，各媒体代表将同土耳其文化和旅游局局长举行会谈，还将访问位于加济安泰普市的叙利亚难民营。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】