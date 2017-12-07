特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 多国领导人表态反对

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 - 综合外媒消息，当地时间周三（12月6日），美国总统特朗普宣布，以签署法令承认耶路撒冷为以色列首都。

他在自己的宣言中表示："我已决定，现在是正式承认耶路撒冷是以色列首都的时候了。"他还称这将有助于中东和平进程。



特朗普同时宣布启动将美国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的计划。



特朗普说，若以色列人和巴勒斯坦人都同意，美国会支持两国方案。



巴勒斯坦总统阿巴斯早前通过发言人警告，特朗普的这一做法"会有危险的后果"。



阿拉伯国家领导人早前警告，将美国驻以大使馆搬迁到耶路撒冷是"对穆斯林世界的公然挑衅"。



据俄罗斯卫星网消息称，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟对特朗普承认耶路撒冷是以色列首都并把使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷的决定表示异常担忧，呼吁地区各方保持克制。



德国政府发言人赛伯特6日在推特上写道，该国总理默克尔不支持美国总统有关耶路撒冷的决定，城市的地位应在两国概念的框架下确定。



英国首相特蕾莎∙梅也在随后发表的声明中表示，不赞同美国总统唐纳德•特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的决定，英国大使馆仍将设在特拉维夫。



土耳其总统埃尔多安更指耶路撒冷是所有穆斯林的红线，特朗普的举动将动员整个穆斯林世界群起反抗，安卡拉也可能会中断和以色列的邦交。



【编辑：木合塔尔·木拉提】