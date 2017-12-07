外交部长在维也纳会见奥地利总统

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦共和国外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫日前抵达奥地利维也纳，将出席12月7日至8日在当地举行的欧洲安全与合作组织第24次外长会议。

在此次访问之行框架下，外长同奥地利总统亚历山大•范德贝伦举行了会谈.



会谈中，奥地利总统就2017阿斯塔纳世博会的圆满成功，向哈萨克斯坦表示祝贺。







范德贝伦还表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫为叙利亚冲突境内冲突的解决和加强无核化世界观念的宣传等方面，做出了突出的贡献。



会议期间，双方就国际机构合作，尤其是同联合国和欧安组织的合作进行了讨论。



此外，在哈萨克斯坦和欧盟之间扩大伙伴关系与合作协定（EPCA）的背景下，欧盟与哈萨克斯坦之间的伙伴关系发展问题也得到了双方的重点关注。







值得一提的是，奥地利积极参与执行欧盟的"中亚战略"，并表示愿意同哈萨克斯坦发展联合过境运输和基础设施项目。



在同奥地利总统的会见后，海拉特•阿布德拉赫曼诺夫外长还同在哈萨克斯坦驻奥地利大使馆，同当地的两国社会活动家、驻奥地利和斯洛文尼亚的哈萨克斯坦名誉领事，以及奥地利经济官员和商界代表举行了会晤。







会上，外长向奥地利各界代表介绍了哈萨克斯坦正在开展的各领域改革和政策，并就绿色能源、经济、社会等多个领域对奥地利企业家有吸引力的项目进行了介绍。



预计未来几天外长还将在当地出席一些双边会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】