哈印合拍电影《爱你的家庭》将于近日上映

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 电影《爱你的家庭》（Love you family）将于本月14日在全国院线上映。

据了解，该电影根据哈萨克斯坦文化和体育部要求，由印度"Khushi Motion Pictures"电影公司和艾玛诺夫哈萨克电影制片厂（Қазақфильм）联合拍摄。





据哈萨克电影制片厂透露，该电影讲述了一名印度女孩在经历爱情的背叛后，来到阿拉木图开始新的事业和感情的故事。



值得一提的是，艾玛诺夫哈萨克电影制片厂去年同印度"Khushi Motion Pictures"电影公司签署合作备忘录，并就拍摄电影《爱你的家庭》达成一致。





据了解，印度情景电影《爱你的家庭》由艾玛诺夫哈萨克电影制片厂进行了哈萨克语配音工作（俄语字幕），电影将于12月14日在全国各大影院上映。







"Khushi Motion Pictures"电影公司是宝莱坞著名电影公司之一，由印度电影制作人Bhushan Sharma先生2012年创办。目前，该电影公司旗下拥有众多印度知名电影制作人、导演、技术专家、作家以及音乐家。







【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】