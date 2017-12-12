哈萨克斯坦将限制未成年儿童独自进出清真寺和教堂

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 - 哈萨克斯坦政府计划通过对现行法律进行补充修改，对未成年儿童参与宗教活动和进出宗教场所作出限制。

哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部副部长别热克•阿仁11日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，就与之相关的问题（未成年儿童是否可以单独进入清真寺和教堂？）做出了解答。



"新的标准规定，未成年儿童必须在有一名成年亲属陪同的前提下，才可以进入宗教设施。更准确的说，成年亲属的范围包括：儿童的父母、已经成年的兄长或姐姐、祖父祖母以及其他法定监护人。此外，家属带未成年儿童进入宗教设施必须遵守的前提是--儿童的父母中无一人对此表示反对。"别热克•阿仁这样向记者解释。



别热克•阿仁指出，建立这样的标准，旨在保护未成年儿童不受到伪装在宗教外衣下的非传统宗教思想影响。



与此同时，该标准也将赋予宗教机构负责人新的责任。



"宗教机构负责人在发现不符合标准的未成年儿童参与宗教活动的情况时，有责任采取相应的措施。"副部长说。



此外，宗教机构需在显眼处悬挂这一法律条文，并在宣教期间就此内容向信徒作出正确的解释和宣传。



【编译：木合塔尔·木拉提】