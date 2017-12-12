我国企业将同乌兹别克斯坦联合建造机械工厂

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据国防和航空航天工业部消息，哈萨克斯坦"Tynys"股份有限公司将有望同乌兹别克斯坦"Krantas Group"公司共同建造工业和建筑相关领域机械工厂。

据了解，将有望在哈萨克斯坦境内建造的机械工厂将生产具备全球最新科技的16-100吨起重机、吊车机械手、搅拌车、油罐运输车等机械。



另外，双方在举行会谈期间就国内市场需求量进行了分析，并准备了相关协议。目前，"Tynys"股份有限公司正在进行工厂建造工程初步准备工作。



据"Tynys"股份有限公司总裁海拉特•哈勒曼巴耶夫透露，企业间展开的合作协议将为生产国内市场需求量庞大的机械产品创造机遇，还将为两国机械制造领域合作奠定基础。





据悉，今年9月举行的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦第2届商业论坛框架下，哈萨克斯坦工程国有公司同乌兹别克斯坦"Krantas Group"公司签署了合作备忘录。



"Tynys"股份有限公司是哈萨克斯坦国防和航天工业部管理信托的哈萨克斯坦工程国有公司旗下企业。



"Krantas Group"有限公司是一家从事工业和建筑领域机械制造业的著名乌兹别克斯坦企业。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】